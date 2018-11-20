أخبار مصر | أبرزها "التصوير".. تعرف على تحذيرات متحف التحرير لزواره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها "التصوير".. تعرف على تحذيرات متحف التحرير لزواره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المتحف المصري بالتحرير لارتداء ثوبه الجديد حيث أطلق الدكتور خالد العناني وزير الآثار أمس في احتفالية مرور 116 عاما على افتتاح المتحف بدء عملية تطوير المتحف والتي بدأت بافتتاح الجناح الجديد لعرض آثار يويا وتويا، وقد تم وضع بعض اللافتات الإرشادية والمحاذير التي يجب على الزوار مراعاتها.

وجاءت أبرزت التحذيرات للزوار باللغتين الإنجليزية والعربية وتمثلت فيما يلي، حيث يمنع على الزائر لمس المعروضات والمقتنيات الأثرية حفاظًا عليها من التلف، كما يمنع التصوير سواء الاحترافية أو كاميرا الهاتف المحمول دون تصريح والذي يتم أخذه أثناء الدخول، كما يمنع منعًا باتًا التصوير باستخدام الفلاش حفاظًا على الأثر من التضرر.

وكما يمنع على الزوار اصطحاب المأكولات أو المشروبات في صالات العرض، كما تنبه اللافتات الزائرين بضرورة التزام الهدوء داخل المتحف ومراعاة نظافة المكان، ضرورة توافر مشرفين بالرحلات المدرسية بواقع مشرف لكل 25 تلميذا، ويجب على الرحلة التواصل مع مشرفي العلاقات العامة بالمتحف قبل الدخول لصالات العرض.

وأشارت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف إلى أن هذه التعليمات لضمان الحفاظ على القطع الأثرية ولتحصيل الزائر أكبر فائدة ممكنة من الزيارة.

