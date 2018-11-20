شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بكفر الشيخ: رجل أعمال ليبي يحتجز 16 عاملًا مصريًا في طبرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أهالي 16 عامل بناء من كفر الشيخ، إن «رجل أعمال ليبي احتجزهم في مدينة طبرق الليبية للضغط على صاحب عملهم المصري لسداد ١٢٥ ألف دينار ليبي له»، مشيرين إلى أنه «حينما رفض صاحب العمل المصري ورجع لأرض الوطن، احتجز العمال، الذين كانوا يعملون معه، وقرر عدم فك أسرهم إلا بعد سداد هذا المبلغ»، بحسب زعم الأهالي.

وتقدم أهالي المحتجزين، الثلاثاء، ببلاغ رقم ١٠٩٧٤سنة ٢٠١٨ للعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، للتدخل للإفراج عن أبنائهم المحتجزين بطبرق.

وباستدعاء صاحب العمل الذي عاد لأرض الوطن، اتهم رجل الأعمال الليبي بأنه «كان يريد منه مبلغ مالي ١٨ ألف دينار ليبي إتاوة وفِردة، وأرغمه على توقيع شيكات على بياض لأنه كان يريد احتكاره، فحينما رفض ابتزازه افتعل تلك القصة، فاضطر للهرب إلى أرض الوطن، وأنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه».

من جانبه، طالب أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لدى السلطات الليبية للإفراج عن العمال المحتجزين.