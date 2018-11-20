شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق» تتراجع عن قرار غلق محطة الأوبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مترو الأنفاق، مساء الثلاثاء، استمرار تشغيل محطة مترو الأوبرا وعدم غلقها نهائيًا بالتزامن مع افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت الشركة، في بيان، الثلاثاء، إن قرار استمرار تشغيل المحطة يأتي تسهيلا على جمهور المهرجان المنعقد بدار الأوبرا المصرية ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس ٢٩ نوفمبر.

وأكدت الشركة أن المحطة سيتم تشغيلها بشكل طبيعي وفتحها أمام الجمهور يوم الخميس ٢٩ نوفمبر أثناء حفل ختام المهرجان.

في سياق متصل، نفى مصدر أمنى صحة غلق محطة مترو أنفاق الأوبرا اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة مساء حتى الثامنة مساء تزامناً مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الأربعين، وما أشير في هذا الصدد بشأن اعتزام إغلاق ذات المحطة يوم الخميس المقبل في نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.