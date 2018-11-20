شكرا لقرائتكم خبر عن «عروسة المولد» توزع الحلوى على المدرسين والطالبات في الطابور بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جسدت طالبة بمدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم «الثانوية الجديدة بنات سابقا» بالمنصورة، اليوم، دور عروسة المولد حيث ارتدت زي على شكل عروسة المولد في طابور الصباح، وقامت بتوزيع الحلوى على أعضاء هيئة التدريس وطالبات المدرسة وسط موسيقى وأغاني المولد النبوي والأناشيد الدينية.

وأعلنت إيمان حامد، مديرة المدرسة، أن هذا العمل تم بمشاركة قسم الإعلام التربوي مع قسم الموسيقى بالمدرسة والذين قدموا احتفالية رائعة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت مديرة المدرسة: «أكورال المدرسة قدم مجموعة من الفقرات وانتهت بخروج الطالبة ديانا ترتدي عروسة المولد من تصميم قسم الاقتصاد المنزلي وقامت بتوزيع الحلوى على أسرة المدرسة في جو ملئ بالبهجة».

وقدمت الشكر لأقسام «التربية الموسيقية والإعلام التربوي، والاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، والتربية الرياضية».

يذكر أن إدارة المدرسة تستغل المناسبات الدينية والوطنية في تقديم فقرات جديدة من تقديم طلابها .

طالبة تجسد «عروسة المولد» في طابور الصباح بالمنصورة

طالبة تجسد «عروسة المولد» في طابور الصباح بالمنصورة

طالبة تجسد «عروسة المولد» في طابور الصباح بالمنصورة