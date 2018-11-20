شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي وزير الداخلية الإماراتي على هامش أعمال «تحالف الأديان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الثلاثاء، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، وذلك على هامش أعمال ملتقى تحالف الأديان المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان «كرامة الطفل في العالم الرقمي».

ناقش شيخ الأزهر ووزير الداخلية الإماراتى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بأرض المعارض بأبوظبي، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز سبل التعاون بين الأطر الأمنية والخطابات الدينية الروحية، والعمل على تسليط الضوء على المفاهيم المتصلة بالجرائم الإلكترونية والتعقيدات التي أنتجتها تقنيات الاتصال الحديثة والتي قد تواجه رجال الدين والقادة الروحيين، ليكون بمقدورهم تطوير خطاباتهم بشكل يراعي هذه المستحدثات وسد الثغرات الناشئة عنها، من أجل الحفاظ على الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية وبما يساهم في حماية كرامة الطفل في العالمي.

من جانبه، أشاد شيخ الأزهر بالملتقى العالمي الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالجهود التي تبذلها في مجالات إثراء الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، مؤكدا أن هذه الجهود والمبادرات، التي تعكس موقفًا راسخا، يتم من خلالها تقديم كل ما يصبُّ في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كان شيخ الأزهر قد وصل، مساء الإثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه، المهندس عويضة مرشد المرر ،رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس هيئة الأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، واللواء خليفة حارب الخيلي، نائب وزير الداخلية.