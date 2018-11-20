شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 75% من محافظات الحضر مُصابين بالسِمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن التحاليل كشفت عن ارتفاع عدد المصابين بالسمنة والذي بلغ 75% بدرجات متفاوتة ما بين سمنة عادية ومفرطة على مستوى الجمهورية خلال المرحلة الأولى من حملة الكشف على فيروس سي، والتى استهدفت 10 مليون مواطن.

وأضافت «زايد» خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، الثلاثاء، أن أكثر المحافظات إصابة بمرض السمنة محافظات الحضر ومنها الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وأن هناك خطة لمواجهة مرض السمنة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي وعقد دورات تدريبية للتوعية بخطورة مرض السمنة الذي يؤدي إلى أمراض فتاكة وتصحيح المفاهيم الخاصة بالسير وتناول الأغذية والأغذية السريعة.

كما حذرت وزيرة الصحة من خطورة فيروس سي والأمراض السارية «الضغط والسكر والسمنة»، وقالت أن إجمالي نسبة الوفيات بسبب هذه الأمراض تعادل 70% من حالات الوفاة.وأضافت أن الدولة وفرت تكنولوجيا الفحص والمسح الطبى والتحاليل والأشعة وصرف الأدوية بالمجان للمواطن المصري، موضحة أن إجمالي ما تم فحصه في المرحلة الأولى التي تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة 10 ملايين مواطن، وأن محافظة الفيوم بلغ نسبة المتقدمين للفحص مليون مواطن وهو ما يدلل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن المصري.