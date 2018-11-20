شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تتوسع بنشر كتاب الفهم المقاصدى للسنة استجابة لدعوة الرئيس بتصحيح المفاهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف نشر كتاب الفهم المقاصدى للسنة النبوية الذى تم إهداؤه للرئيس خلال احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوي الشريف على نطاق واسع. قال بيان صحفى إن نشر الكتاب يأتى استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطى المستنير. يذكر أن الكتاب جرى طرحه الآن بالأسواق فى منافذ مؤسسة أخبار اليوم ومع موزعيها ، كما تم نشره إلكترونيا على موقع الوزارة.

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