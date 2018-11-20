شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» ترشح سامي عبدالعزيز لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ترشيح الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد الكلية الأسبق، لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية للعام الجاري.
وأعرب عبدالعزيز، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، عن شكره لمجلس كلية الإعلام وأساتذتها على هذا الترشيح.
ويتولي «عبدالعزيز» الآن رئيس قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث تم اختياره من خلال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدورة ثانية على التوالي في رئاسة القطاع.
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