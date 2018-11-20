شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» و«نصر» يستقبلان وفد البنك الأسيوي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، وفدًا من البنك الأسيوي للاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمقر المحاكاة بالإسماعيلية لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك للاستثمار في البنية التحتية، طبقا لقرار مجلس إدارة البنك الأسيوي بمنح مصر وضعية خاصة في إطار استراتيجية البنك للتمويل في الدول غير الإقليمية.

ورحب مميش بالوفد الآسيوي خلال زيارته لمصر وبشكل خاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن تطلع إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في التعاون مع البنك في تطوير البنية التحتية للمنطقة وكذلك التعاون معه في تطوير الموانئ لما له من خبرات واسعة في هذا المجال وأيضا إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية فضلا عن الاستثمار في مد شبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد الفريق مميش على دعم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تبذل جهدا كبيرا في تذليل أية عقبات أمام المستثمرين المهتمين بالاستثمار داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء تم عرض المشروعات المقامة داخل الهيئة الاقتصادية وكذلك معدلات التنفيذ في إنهاء أعمال الأنفاق وكذلك ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة، وقد اصطحب الفريق مميش والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي برئاسة شيجين شين في جولة بحرية بقناة السويس الجديدة، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرى، حيث تتضمن زيارة وفد البنك لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان.

ومن جانبه أشار شيجين شين، إلى أن مصر هي أول دولة غير آسيوية يزورها مسئولو البنك بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة حيث أن البنك يرى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر، في ظل الإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس السيسى في مجال البنية الأساسية، حيث يتطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بشكل عام في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص، في ظل تمتع مصر بموقع استراتيجي هام يجعلها جزءا من القارة الآسيوية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمي للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمي ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون مستهلك أفريقي و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.

وذكر الفريق مميش أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات.