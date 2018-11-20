شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لشاب يتحرش بطالبتين أمام جامعة المنصورة (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب الشديد بين سكان محافظة الدقهلية إثر تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لشاب يتحرش بطالبتين أمام جامعة المنصورة ويحاول أن يلمس مناطق حساسة بهما، أثناء محاولتهما اللحاق بسيارات السرفيس.

وانتشر مقطع الفيديو سريعا بين أبناء مدينة المنصورة، الذين طالبوا بالقبض على الشاب وتكثيف التواجد الشرطي أمام بوابات الجامعة. وظهر في مقطع الفيديو سيارات السرفيس بميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة وتحاول الطالبات الركوب بها ويدخل هذا الشاب بينهن و«يده تتحسس على أجسادهن» مستغلا الزحام الشديد، إلا أنه لا يركب وينتظر حضور سيارة أخرى ليكرر ما فعله .

وأكد عدد من الذين شاهدوا الفيديو أن «هذا المكان من أكثر المناطق ازدحاما في المنصورة نظرا لخروج طلاب الجامعة من بوابة كلية العلوم، وأيضا ينتشر الأمن في تلك المنطقة، إلا أنه لعدم الشكوى يجد هذا الشاب فرصته فيما يفعل».

وقال البعض إن «المشكلة ليست في البنات أو زيهن لأن هذا المتحرش لم يترك لا محجبة ولا غيرها»، مطالبين بالقبض عليه لينال جزائه. وأكدت مصادر أمنية بالدقهلية أن هذا الفيديو وصل إلى مديرية الأمن بالفعل، وتم نشر عناصر أمنية سرية بها لضبط هذا المتحرش أو غيره.

وقالت المصادر: «سنزيد من احتياطاتنا خلال الفترة المقبلة حتى إذا ظهر هذا الشاب يتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية معه فورا».