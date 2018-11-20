شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مسح 10 ملايين مواطن خلال «مبادرة السيسي».. والإصابة لا تتعدى 5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من مسح 10 ملايين مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، خلال 50 يوم عمل، ما يؤكد مدي وعي المواطنين في المشاركة بالمبادرة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمحافظة الفيوم، الثلاثاء، ويرافقها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، عددًا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، بمحافظة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة استهلت زيارتها بتفقد نقطة المسح، بمركز صحة «سنورس»، ثم وحدات الصحة ب«بيهمو»، و«»الكعابى«، و» كيمان فارس«، واختتمت جولتها بتفقد وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي الفيوم العام.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت أن نسب الإصابة بفيروس سي لا تتعدي الـ5 % من ضمن المفحوصين، ثم تأتي نسب الإصابة بالسكر والضغط من 5 إلى 6%، لافتة إلى أن النتائج أظهرت أن حوالي 60% من المواطنين المفحوصين يعانوا من السمنة.

وذكر أن وزيرة الصحة أعلنت الانتهاء من مسح مليون مواطن بنقاط المسح بمحافظة الفيوم، منذ بداية المبادرة وحتى اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها وجهت الرائدات الريفيات بتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرة الرئاسية، والحضور للجان الكبد لصرف العلاج اللازم.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها من التأكد من تلقي المواطنين العلاج، وراجعت عملية الصرف في صيدلية وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي الفيوم العام، حيث يتم الصرف ل 200 مريض يوميا، كما تأكدت من عمل جهاز تحليل ال pcr، الخاص بالتحليل التأكيدي لفيروس سى، والذي يقوم بتحليل ألف عينة يوميا.

ونوهت وزيرة الصحة أنه حرصا على مشاركة المواطنين بالمبادرة في المحافظة، تم تحريك فرق طبية لمناطق تجمع المواطنين في الأسواق ومحيط الجوامع والكنائس بسيارات عيادات متنقلة، مؤكدة أن من يثبت إصابة بالفيروس يتم إجراء تحاليل وفحوصات تأكيدية له وصرف العلاج له بالمجان، وفق البروتوكولات العلاجية في هذا الشأن.

واستمعت وزيرة الصحة والسكان، لشكاوي المواطنين بمستشفي الفيوم العام، ووجهت بحلها على الفور حيث وجهت الوزيرة بنقل أحد المرضي لمستشفي الهلال بالقاهرة بسيارة إسعاف مجهزة، لإجراء عملية عظام، وآخر تم تحويله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمرا صحفيا، عقد بديوان عام محافظة الفيوم، عقب الانتهاء من تفقد نقاط مسح «المبادرة الرئاسية» جموع المواطنين للاطمئنان على أنفسهم وأسرهم، من خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية، مؤكدة أن العلاج الذي يصرف لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي في وحدات الفيروسات الكبدية، معتمد دوليا، وأفضل من العلاج الذي يصرف خارج الوحدات، داعية المواطنين الذين ثبت إصابتهم بالتوجه لمراكز صرف العلاج لتلقي العلاج بالمجان.