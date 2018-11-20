شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير البنية التحتية بـ3 مناطق بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا للبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ببعض المناطق بأحياء بولاق الدكرور والوراق جنوب الجيزة، بالمشاركة مع الوكالة الدولية للتعاون الألماني GIZ، وذلك في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية عام 2016، والعقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الألماني في يوليو الماضي، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية الأساسية والخدمات في مناطق بولاق الدكرور ومركز الأبحاث بالوراق ومساكن جزيرة الدهب بحى جنوب الجيزة بتكلفة 3 ملايين و300 ألف يورو بواقع 9 مشروعات يستفاد منها 700 ألف أسرة.

وقال «راشد» إن المحافظة تقدر الدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية GIZ، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، في المساهمة بالنهوض بالمناطق العشوائية بالمحافظة ورفع كفاءة البنية التحتية بها لكون الجيزة من أكثر المحافظات تأثراً من الزيادات السكانية، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة والتواصل لحل جميع المعوقات ولسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، وممثلى الوكالة الألمانية GIZ بديوان عام المحافظة.