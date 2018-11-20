شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: تطبيق لائحة الجزاءات على المواقع الإلكترونية و«التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، أن لائحة الجزاءات التي انتهت اللجنة من مسودتها تمهيدًا لإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تضمنت في ديباجتها المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كأحدث وسائل يسري عليها اللائحة مثلها في ذلك الأمر مثل القنوات والصحف.

وقال شوقي، لـ«المصري اليوم»، إن المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد متابعوها عن 5 آلاف شخص ليس لها لائحة جزاءات خاصة بها، ولكن يسري عليها نفس اللائحة المخصصة لوسائل الإعلام، والهدف من ذلك هو التصدي للأكاذيب والشائعات والجرائم الإلكترونية التي تثيرها الصفحات المُغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه «لا يجوز ارتكاب شخص لجريمة سب وقذف على صفحة تواصل، ويحصل على عقوبة أقل من وسائل الإعلام المختلفة، فالمعايير التي تنطبق على الشاشات والصحف تنطبق على صفحات التواصل والمواقع»، مشددًا على أن هذا الأمر موجود في دول أوروبا وأمريكا المتقدمة التي تحترم حرية الرأي والتعبير.

وبشأن كيفية متابعة صفحات التواصل، لفت «شوقي» إلى أن المجلس يستقي شكاواه من جهتين الأولى الشكاوى الشخصية التي يقدمها شخص يشكو فيه من تعرضه للإساءة أو الخطأ من جانب وسيلة إعلامية، والأمر الثاني يتمثل في الشكاوى التي تخص المجتمع ككل، وفي هذه الحالة يتحرك المجلس ضدها من تلقاء نفسه، حيث خصص رقم واتس آب للشكاوى منذ تشكيل لجنة الشكاوى لاستطلاع آراء الجمهور وردود أفعالهم على مختلف القضايا.

وأوضح أن اللائحة مطبقة بالفعل حاليًا لأنها تمثل تفسيرات محددة ومنظمة لنصوص القانون ويسري تطبيقها في الوقت الحالي إلى أن يراجعها مجلس الدولة رسميًا.