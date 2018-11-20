شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يوجه بتوفير الدعم الكامل لمصابي أتوبيس السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه فور رصد انقلاب حافلة على الطريق الصحراوي السريع «مصر- أسوان» الغربي يستقله عدد من السودانيين قادمين من السودان متجهين إلى القاهرة، انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمركز برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز إلى موقع الحادث.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تعليماته لرئيس المركز بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين، وعلى الفور تم نقل المصابين بمعرفة هيئة الإسعاف إلى مستشفى أرمنت الدولى ومستشفى الأقصر الدولى ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

وقام رئيس المركز بالإطمئنان على المصابين وتقديم العون والمساعدات لهم وتم الاتصال بشركة النقل لتوفير أتوبيس آخر لنقل الركاب إلى القاهرة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

ومن جانب آخر دفعت الوحدة المحلية لمركز إسنا بالمعدات الثقيلة لرفع الأتوبيس لفتح الطريق أمام المركبات وتمهيد الطريق للمرور.