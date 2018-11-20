شكرا لقرائتكم خبر عن "ميشال عون" يتلقى برقية تهنئة من الرئيس السيسى بمناسبة عيد استقلال لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان. وذكر مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية- فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسى أكد فى برقيته على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين مصر ولبنان، والتطلع من أجل تعزيزها وترسيخها فى كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

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