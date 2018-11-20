شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تختتم فعاليات المرحلة الثانية لمشروع التنوع الثقافى بمدينة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات ورشة العمل التدريبية الثالثة من المرحلة الثانية لمشروع التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية، ودورها فى مواجهة تحديات التنمية المستدامة حول حرفة التطريز، والتى استمرت على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بمركز تطوير الصناعات البيئية والتنمية الشاملة التابع لوحدة الصناعات الحرفية بمحافظة مطروح.

وتأتي هذه الورشة تنفيذا لأهداف وبرامج منظمة اليونسكو بجمهورية مصر العربية، وتفعيلا لاتفاقية 2005 المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

واستهدفت الورشة تعزيز وتشجيع السياسات الوطنية لإتخاذ التدابير المطلوبة لتنمية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية للنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي والتى تأتى ضمن اتفاقية 2005 ، فضلاً عن دعم الحوار بين الجهات المختلفة، والمسئولين الوطنيين من أجل تنمية القدرات الوطنية واستخدامها لوضع سياسات للنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي، بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات الفتيات بواحة سيوة لتطوير حرفة التطريز والحفاظ على استمرارها بشكل لا يفقدها طابعها السيوى.

شارك فى فعاليات الورشة نخبة من الخبراء في مجال الملابس والنسيج والتطريز بالجامعات المصرية.