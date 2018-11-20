شيخ الأزهر يشهد فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات بأبو ظبى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات فى نسخته الأولى، المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمى".



ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي، الذى تقام فاعلياته بين أرض المعارض وواحة الكرامة بأبوظبي، بالتزامن مع "اليوم العالمي للطفولة" وذلك بحضور عدد من قادة زعماء الأديان على مستوى العالم ولفيف من كبار المسئولين الإماراتيين.



وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد وصل أمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه، معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، واللواء خليفة حارب الخيلي نائب وزير الداخلية.