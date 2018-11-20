شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس الجلسة الخامسة من سيمينار المجمع المقدس بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء الجلسة الخامسة من جلسات سيمينار المجمع المقدس الذى بدأ فعالياته أمس الإثنين، بحضور 97 أسقفا من أباء المجمع المقدس بمركز لوجوس بوادى النطرون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الجلسة حملت عنوان "المشاركة المسكونية"، لافتا إلى أنه تم مناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها، مفهوم الوحدة كتابيا وأبائيا ومسكونيا، إلى جانب مناقشة رؤية العمل المسكوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العصر الحديث.

وأضاف القس بولس حليم أن الجلسة ناقشات أيضا الحوارات والعلاقات المسكونية مع الكنائس الأخرى وأسباب الانفصال، إلى جانب استعراض الحوارات المسكونية الرئيسية في الوقت الحالى وأهمية استمرار العلاقات مع الكنائس الأخرى.