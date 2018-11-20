شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم: مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع للدرس الخصوصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تأسيس وقف خيرى لتكملة مسيرة إصلاح وتغيير منظومة التعليم، موضحا أن هناك اجتماعا كبيرا غدا لمناقشة هذا الأمر: قائلا : "عايزين نحوش عشان نصلح التعليم".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الوزارة حاليا تعمل على بناء مناهج الصفوف الثانى والثالث الابتدائى، كما أن هناك تغييرا فى المرحلة الثانوية ولكن هناك مقاومة من البعض، قائلا "هذا التغيير يؤثر على صناعة كبيرة بالمليارات".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المستوى الرفيع وخلافه توابع لهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه يجب التغيير وحذرنا أولياء الأمور من الكتب الخارجية، إلا أنهم اشتروها بـ50 جنيها وعندما رفعنا مصروفات 10 جنيهات هجمنا، مضيفا أن الدولة والقيادة السياسية مصرة على أن نصل إلى آخر الطريق بالتطوير والتغيير.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم توفير دليل لولى الأمر، ولم يتم بيع أى نسخ، متابعا: "المضروب بس بيبيع".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات وهمية للثانوية العامة تباع على صفحات شاومينج بـ 5000 جنيه، موضحا "أنا دخلت واشتريته حتى أعرف ماذا يفعلون، قائلا: "مش عايزين نحاسب الحكومة على الفسفوسة وندفع 500 جنيه فى الدرس الخصوصى، مشيرا إلى أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يجب توفير البديل للطالب أولا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام المقبل سيكون هناك تعليم فنى جديد، وأقول للطلاب بالإعدادية ركزوا وممكن تحصل على شغل قبل التخرج وهدفنا استيعاب 70% من خريجى الإعدادية بمدارس التعليم الفنى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب تغيير فكرة وثقافة الناس حول التنسيق والدرجات وخلافه، وطالب بإلغاء فكرة المحسوبية والمجاملات فى مسألة نقل الطلاب والمعلمين للبناء للأفضل، مؤكدا أن التنسيق عامل أزمة والجامعات بتستوعب فى أماكن خطأ والوزارة تقدم على هذا الأمر، وتكلفة الإصلاح العامة صعبة ولازم نستحمل مع بعض، قائلا : محتاجين الإعلام معانا ويسأل السؤال الصح مش العناوين البراقة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللغة العربية فى أسواء أحواله وأقول أن اللغة العربية هى اللغة الأولى والوجاهة وتعليم اللغات الأخرى مهم ولكن اللغة العربية هى الأهم.