شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طارق شوقى لـ "الشباب": "اعملوا اللى بتحبوه ومتسمعوش كلام الكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب على الأسر تحديد الأولويات فيما يتعلق بمسألة الإنفاق على التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الوزارة تحاول إتاحة تعليم يسمح لهم بأن ينطلقوا فى كل المجالات وأقول للشباب: "اعملوا الحاجة اللى أنتم بتحبوها ومتسمعوش كلام الكبار"، موضحا أن الأمر ليس بالمجموع.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تغييرا فى قانون التعليم حاليا لتطبيق فكرة الإسراع فى التعليم متابعا: "لو الطالب فى التعليم قبل الجامعى خلص اللى محتاجينه منه قبل 12 عاما مثلا فى 9 سنوات هيدخل الجامعة مباشرة، كما سيتم استثناء الطلاب الموهوبين فى شىء معين من مجموع الثانوية العامة ويدخل الكلية اللى هو عايزها".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فكرة الضغط فى الامتحانات أو الدروس فى النظام الجديد غير موجودة، مؤكدا أن التغيير فى الثانوية الجديدة لا يعتمد على الدروس، قائلا: "أنا شايف إن المدرسة مش بتؤدى دورها ولا بد من عودتها، وهذا يتطلب عودة المعلم أيضا ويحتاج إلى مرتب أعلى وعايزين نعرف أولوياتنا فين".