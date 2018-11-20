أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" عن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الشركات: "تاريخية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" عن استراتيجية الحكومة لوقف نزيف خسائر الشركات: "تاريخية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع المهم الذي عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضي.
وأوضح أن هذا الحديث من وزير قطاع الأعمال العام، يتطلب وقفة من الحكومة والبرلمان ممثلا في لجنة الصناعة ورئيسها المهندس محمد فرج عامر، لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدًا أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، طرح رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة واللجنة تدعمه لوقف نزيف خسائر الشركات وإعادة هيكلتها واستغلال أصولها أفضل استغلال، مُعلنًا تأييده لطب اللجنة من وزير قطاع الأعمال العام الحضور مرة ثانية للجنة لاستكمال مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن شركات القطاع.
وأشاد بتصريحات المهندس محمد فرج عامر، التي أعلن فيها أن اللجنة، ستعد تقريرًا شاملا عن ملف شركات قطاع الأعمال العام، وسوف تطلب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، وتوجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة لمناقشات البرلمان للرد على جميع تساؤلات واستفسارات النواب.
وأردف أن الشركات الخاسرة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام، أمام لجنة الصناعة بالبرلمان، ليست مسئولية الحكومة الحالية وأنها مسئولية الحكومات والأنظمة السابقة التي كانت صامتة وتشاهد قبل عام 2011 وعلى مدى أكثر من 40 عاما على خسائر هذه الشركات وعدم التدخل لإصلاحها.
ولفت إلى ن البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليس ضد الحكومة، أو يتصد لها الأخطاء، ولكن نريد الإصلاح وتحويل جميع الشركات الخاسرة إلى رابحة من أجل زيادة الإنتاج والصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن البرلمان الحالي، هو الداعم الحقيقي لإصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، في ملفي الصحة والتعليم وجميع الملفات الأخرى، وأيضا يدعم وبقوة الإصلاحات الحكومة وسياسات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، من أجل تحويل جميع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة، إلى شركات رابحة وناجحة معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة والبرلمان على تحقيق هذا الهدف النبيل.
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