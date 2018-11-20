أخبار مصر | "التضامن": مؤسسات أطفال بلا مأوى تحتفل بالمولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مؤسسات أطفال بلا مأوى تحتفل بالمولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، والذي ينفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية، بالمولد النبوي الشريف.

وتم عقد احتفالية بالتعاون مع أندية الليونز، وتوزيع حلوى على الأبناء، وقدمت فرقة الإنشاد الديني فقرات للأبناء وعقدت لقاء مفتوحا معهم.

كما احتفلت دار التربية للبنين بالمنيا، بالمولد النبوي، حيث استضافت الشيخ حسانين عبد الحكم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وأيمن التلاوي، من شيوخ الأزهر.

بينما احتفلت دار فتيات الملاحظة والضيافة بالسويس، بالمولد النبوي، حيث تم تنظيم ندوة دينية وفقرة للإنشاد الديني.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، وهي "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.