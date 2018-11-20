أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع تطبيق إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع تطبيق إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف بالقطاع الخاص، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وأعلن وزير القوي العاملة، عن أن اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد "سعفان"، على أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

