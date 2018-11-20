أخبار مصر | تعيين 325 باحثا عن العمل.. وإصدار 1124 شهادة قياس المهارة بجنوب سيناء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين 325 باحثا عن العمل.. وإصدار 1124 شهادة قياس المهارة بجنوب سيناء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في تعيين 325 شابا، منهم إثنين من ذوي القدرات الخاصة، وذلك بنسبة 88% للذكور و12% من الإناث ، فضلا عن توفير 170 فرص عمل بالفنادق والقري السياحية، وقد بلغ المسجلين الباحثين عن العمل 503 من الشباب، بالإضافة إلي إصدار 1124 شهادة قياس المهارة ، و400 ترخيص مزاولة المهنة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا بذلك من محمد عبد الرحمن، مدير مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال أكتوبر 2018 بالتفتيش الدوري الليلي والنهاري علي 286 منشأة ، لمراقبة ساعات العمل ، وتم تحرير 17 محضر رخص ، فضلا عن 48 محضرا لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي 33 محضر السلامة والصحة المهنية .

وقال إنه في إطار متابعة طلبات تراخيص العمل وتديدها للعاملين الأجانب داخل المحافظة والتفتيش علي المخالف منهم فقد قامت المديرية بتحرير 25 محضرا لأجانب يعملون بدون ترخيص وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وقد تم الترخيص لـ 41 أجنبيا لأول مرة ، وتجديد 17 ترخيصا.

وتابع أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 3600 عامل، فضلا عن 156 تم تسجيلهم خلال فترة التقرير.