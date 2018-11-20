أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يشارك في أعمال القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يشارك في أعمال القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في أعمال القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية التي انطلقت منذ قليل، في مدينة مراكش المغربية، تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية" علي رأس وفد مصري رفيع المستوى.
ويضم الوفد كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد، نائبة محافظ البحيرة، والسفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسفير المصري في المغرب.
كما يشارك في القمة ٤٧ من وزراء التنمية المحلية ووزراء معنيون بالشئون المالية والبيئية بالإضافة إلى ٧٥٠ محافظًا و٣٠٠٠ رئيس مدينة.
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