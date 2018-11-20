أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يشارك في أعمال القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية

ويضم الوفد كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد، نائبة محافظ البحيرة، والسفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسفير المصري في المغرب.

كما يشارك في القمة ٤٧ من وزراء التنمية المحلية ووزراء معنيون بالشئون المالية والبيئية بالإضافة إلى ٧٥٠ محافظًا و٣٠٠٠ رئيس مدينة.