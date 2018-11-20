أخبار مصر | "شعراوي": الدولة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": الدولة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على انفتاح الدولة على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا في مصر إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم وهذا بدوره سيساهم في مزيد من اندماج مصر مع المنظمة.

وجدد الوزير، تأكيده على إصرار الرئيس السيسي على التعاون مع باقي الدول الأفريقية وهذا ما نشهده خلال الفترة الأخيرة بعد الزيارات الرئاسية لعدد من دول القارة ودعوته في منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ إلى اعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي وتوفير برامج تدريبية للشباب الأفريقي في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوضح اللواء شعراوي أن رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعا شهريا لمجلس المحافظين لمناقشة التحديات والمشروعات التنموية، مشددًا على أن مصر تسعى إلى تطبيق اللامركزية خلال الفترة القادمة بحيث يكون التدخل المركزي بصورة مبسطة لتقديم المساعدة والدعم.

وتم خلال اللقاء تبادل بعض الأفكار والمقترحات بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة بعد استضافة مصر لمقر المنظمة العام المقبل، وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الأفكار الجيدة، وسيتم عرضها علي القيادة السياسية حيث يعمل رئيس الجمهورية حاليًا على تجهيز مجموعة من الأفكار لتبنيها لأفريقيا خلال العام القادم بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

وكما أعرب الوزير عن مدى اهتمامه بهذه الأفكار الخاصة بصفة عامة بتنمية أفريقيا وخاصة وأنه في مصر حاليًا يعمل الرئيس على بناء الإنسان المصري.

وأشار اللواء شعراوي أيضًا إلى مركز سقارة للتنمية المحلية التابع للوزارة والسعي حاليًا إلى تحويله إلى أكاديمية وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

