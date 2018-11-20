مصر | ضبط موظف بتهمة التلاعب في أرصدة القمح لبيعها في السوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف بتهمة التلاعب في أرصدة القمح لبيعها في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط المدعو "ضياء. .م ع. ي" سن 52 مسئول عهدة مطحن التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة الكائن 51 شارع تخذا ـ دائرة قسم شرطة الساحل ومقيم اشمون منوفية لقيامه بالتلاعب في أرصدة القمح المنصرفة للمطحن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفا بذلك أحكام المادة 116 والمادة 116 مكرر والمادة 116 أ من قانون العقوبات المنظمة لجرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والتربح من أعمال الوظيفة العمومية.

وتم تشكيل لجنة من مسئولي شركة مطاحن شمال القاهرة وبفحص المستندات وأذونات الصرف وجرد الكميات الموجودة بالمطحن تبين وجود عجز في كميات كبيره من أرصدة القمح المنصرفة للمطحن عمله يقدر بنحو 155.660 طن قمح.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

