مصر | القبض على عاطل لسرقته توكتوك بالإكراه في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لسرقته توكتوك بالإكراه في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة مساكن الشروق ـ خلف النادي الأهلي دائرة القسم، من ضبط المدعو محمد لبيب عبد المجيد مصطفى سن 46 عاطل ومقيم 8 حارة نوار ـ عزبة الوسيم ـ دائرة قسم شرطة الحدائق حال استقلاله دراجة بخارية " توك توك " وبحوزته سلاح أبيض " مطواة ".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى أحمد عبد الله أحمد محمود سن 25 سائق ومقيم شارع الورشة عزبة الهجانة ـ دائرة القسم ( مصاب بجرح قطعي بالرأس ).

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة البخارية واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته بمنطقة التبة دائرة القسم استوقفه المتهم بدعوى توصيله لمنطقة مساكن الشروق ـ دائرة القسم وعقب وصوله استولى منه على التوك توك قيادته كرهًا عنه عقب التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزتة وفرا هارب وأضاف أنه كان في سبيله للإبلاغ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

