مصر | ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات نحاسية من شركة أسمنت حلوان

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي سرق كابلات نحاسية من شركة أسمنت في حلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو رائد أبو العارف عبد المبدي محمد سن 44 مدير الشئون القانونية بشركة أسمنت حلوان الكائنة شارع الحرير ـ كفر العلو ـ دائرة القسم ومقيم إمبابة جيزة، باكتشافه سرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل الشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من: بلال مكرم جمعة سالم سن 28 عاطل ومقيم شارع إبراهيم صالح ـ كفر العلو، عيد محمد محمد جاد الحق سن 51 عاطل ومقيم شارع عمر بن الخطاب ـ كفر العلو، عمرو سعد أبو سيف جودة سن 31 عاطل ومقيم شارع السادات، ومحمد محسن جبر محمد سن 21 عاطل ومقيم شارع خالد بن الوليد.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم المضبوطات التالية: سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار "، طبنجة صوت وعدد 3 طلقات صوت، 30 متر من الكابلات النحاس وزنت 200 كيلو جرام، وعدد 2 مقص حديدي كبير الحجم.

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التسلق وحيازتهم للسلاح الناري والصوت بقصد الدفاع، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

