مصر | القبض على سائق وبحوزتة أسلحة نارية بدون ترخيص بالمطرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سائق وبحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بنية التشاجر بالمطرية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا مفاده أن المدعو يوسف رمضان يوسف عبد الحليم هلال سن 21 سائق ومقيم 37 شارع عبد الفتاح طنطاوي من شارع المهندس غنيم ـ دائرة القسم " دون السوابق " يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية: بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12مم، بندقية خرطوش ماركة ريكول عيار 12مم ( غير مبلغ بسرقتهما )، وعدد 12 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بدائرة قسم شرطة المطرية بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

