مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالجمالية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المشغولات الذهبية بالجمالية.

وتلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، مفاده قيام شخصين بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كل من: عبد القادر محمد الشحات بهنساوي سن 25 عامل ومقيم فاقوس شرقية والسابق اتهامه في القضية رقم 54 لسنة 2006م أبو كبير شرقية " سلاح بدون ترخيص "، وهند محمد حسن علي سن 25 ربة منزل ومقيمة العزازي ـ فاقوس شرقية، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية عبارة ( 3 كوليه، 6 خواتم الماظ، 2 غويشة، انسيال، دبلتان، ساعة يد، نظارة شمسية، ساعة يد ).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما عليها من المدعو أحمد محمد الشحات بهنساوي سن 33 عامل ومقيم شارع أبو عليان فاقوس شرقية " شقيق الأول وزوج الثانية " ( مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 2721 فئة " ج " شرقية والسابق اتهامه في عدد 17 قضية آخرهم 4059 لسنة 2006م الحسنية شرقية " سرقة متجر " والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 11 حكم حبس جزئي " ضرب، سرقة، تبديد " بإجمالي حبس سنتين وشهرين وثلاثة أسابيع بقصد التصرف فيها بالبيع وأضافا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها واعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن المدعوة نجلاء عادل محمد هاشم سن 39 ربة منزل ومقيمة شارع ترعة السماعله ـ فاقوس شرقية بأسلوب " التسلق ".

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة وقررت بقيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة قيد برقم 5429 لسنة 2018م جنح فاقوس شرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

