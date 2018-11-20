مصر | ضبط صاحب مطبعة غير مرخصة يقلد العلامات التجارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مطبعة غير مرخصة يقلد العلامات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضبطوا المدعو "أيمن م ف ع" سن 36 صاحب مطبعة الكائنة 8 حارة عبده اللبان ـ دائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري وعثر بداخل المطبعة على المضبوطات التالية:

كمية من الاستيكرات مدون عليها (ماكس تيلا كريمة شيكولاته بالبندق الطبيعي انتاج شركة الشهبندر للصناعات الغذائية)

استيكر مدون عليه (سولينا زيت للقلي والتحمير ـ إنتاج شركة سافكو للزيوت النباتية).

كمية من الاستيكرات مدون عليها (مخلل خضار مشكل ـ انتاج شركة المدينة المنورة للاستيراد والتصدير)

عدد 2 استيكر مدون عليهما (العلياء باذنجان مشوي ـ دبس فليفلة ـ وارد خصيصًا الصناع لتجارة المواد الغذائية).

4 استيكرات مدون عليهم (زيتون محشي بالليمون ـ إنتاج شركة برتايا للمنتجات الغذائية)

عدد 2 استيكر مدون عليهما (داماس مربي الباذنجان ـ إنتاج السلاح للمنتجات الغذائية)

فحص ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، المطابع ومكاتب الزنكوغراف الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

200 استيكر مدون عليهم (كاليفورينا كريمة الشكولاتة بالبندق من قبل أونوفودز للصناعات الغذائية)



300 استيكر مدون عليهم (البيت الشامي ـ مكدوس شامي ـ إنتاج شركة الشلاح للصناعات الغذائية)

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

