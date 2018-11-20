شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية»: فحص 9.7 مليون شخص ضمن مبادرة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسلام عمار، مساعد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، فحص نحو 9.7 مليون شخص مصري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور السياسات العامة في إدارة الأوبئة وخاصة التهاب الكبد الفيروسي» ضمن أعمال المؤتمر الثالث للمؤسسة الافريقية لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية ALPA، والذي يعقد تحت عنوان «بناء القدرات في مجال الفيروسات الكبدية للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي»، بمشاركة خبراء من 20 دولة أفريقية، بدعم من مفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الأفريقي.

ووجه «عمار» الشكر للاتحاد الأفريقي دعوة مصر لعرض تجربتها في مكافحة الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن الفيروسات الكبدية من أهم مسببات الوفاة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية سوف تبدأ أعمالها يناير 2019 في 11 محافظة، موضحًا أنه يبدأ بالتسجيل على الموقع الالكتروني بإدخال الرقم القومي أو إرسال رسالة على رقم الخط الساخن ثم الاستجابة له وقياس الطول والوزن وعمل التحاليل، مشيرًا إلى أن المسؤول يقوم بإدخال بيانات الشخص وعمل وثيقة طبية للمرضى.

وذكر أن الالتهاب الكبدي الوبائي من أهم التحديات التي تواجه مصر، مضيفًا أن «الحملة القومية للبلهارسيا بدأت منذ 1950 إلى 1980، أدت لتعرض عدد كبير للمرض بسبب الحقن كان يستخدمها الناس وتحمل المرض التهاب الكبدي الوبائي»، موضحًا أن «3.7 % يحملون فيروس الكبد وهو من أهم أسباب الوفاة بعد أمراض القلب والشرايين»، لافتا إلى أنه «في عام 2010 كانت أعلى نسبة وفيات، ولهذا تم إطلاق استراتيجية قومية لعلاج ذلك المرض وتم تشكيل لجنة مكافحة، وتم وضع خطوط استرشادية لخريطة المرض».

وأضاف مساعد المدير أن «مبادرة الرئيس السيسي لفحص 60 مليون مصري سوف تقضي على المرض بحلول 2020 ومنع الإصابة بالفيروسات»، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن عدة محاور الأول علاج المرضى بالانترفيرون، والثاني علاج كل المرضى وفحص ومسح المواطنين، مضيفًا أنه من 2106 تم علاج 300 ألف مريض في كل المحافظات بالانترفيرون، ولكن الاستجابة لم تتعد 60%، بالإضافة إلى مضاعفاته ومن أجل ذلك تم استخدام أنواع أخرى من الأدوية واستغرق الأمر 9 أشهر.

وأشار إلى أن اللجنة القومية أطلقت موقعا إلكترونيا للمسح والكشف وفي اليوم الأول لها تم تسجيل 100 ألف حالة وفي اليوم الثاني 500 ألف مريض، وحتي شهر أكتوبر تم تسجيل 1.7 مليون مريض، وبعد التسجيل بـ24 ساعة يحصل المريض على موعد للكشف والموجات الصوتية ثم يذهب المريض للعيادات، ثم العلاج، موضحا أن أهم العقبات هي قلة المراكز العلاجية مقابل كثرة عدد المرضى بالإضافة إلى التكلفة العالية، وقلة الوعي، موضحًا أن مراكز العلاج زادت من53 مركزًا إلى 154 مركزًا، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على استخدام علاجات الأجسام المضادة وهذا قلل العلاج، موضحا أن «خريطة المرض تغيرت تمامًا وهذا جعل العالم ينظر لخططنا الناجحة»، لافتا إلى أنه «لم نحل مشكلة فيروس سي بعد، فلايزال الطريق أمامنًا طويلًا».

وذكر «عمار»أن فيروس سي ليس له تطعيمات الوقاية منه، موضحًا أن الطريقة الوحيدة لعدم الإصابة به، هي عدم التعرض للمسببات، من خلال الابتعاد عن الأدوات الملوثة في محلات الحلاقة والوشم وخرم الأذن، وكذلك عدم نقل الدم ملوث، والتشديد من إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات ومراكز طب الأسنان.