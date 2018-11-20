شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المدن والحكومات الأفريقية»: «مصر حجر الزاوية.. والتاريخ وطبيعة شعبها يشهدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع كل من جان بيير ايلونغ مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA، وهو كاميروني الجنسية، وفؤاد العمري، نائب رئيس الرابطة المغربية لرؤساء المجالس البلدية وعضو بمجوعة إقليم شمال أفريقيا بالمجلس التنفيذي.

جاء اللقاء بحضور السفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ومحمد خليل، نائب سفير مصر بالمغرب.

في بداية اللقاء رحب «شعراوي» بلقاء الأمين العام للمنظمة، وأثنى على ما بذله في إدارتها خلال الفترة السابقة ومدى قوة العلاقة والتاريخ بين مصر والكاميرون وبين مصر وأفريقيا عامة، وأكد على تطلع مصر لاستعادة دورها وتواجدها القوي بالمنظمة، ما سيكون مدعوماً بفضل تواجد مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة.

ومن جانبه، قال جان بيير ايلونغ مباسي إن قارة أفريقيا تمتلك أبطال، ويُعد حجر الأساس والعمود الفقري لهذه القارة هي مصر، نيجريا وجنوب أفريقيا، وإذا نقص أي جزء من هذا العمود الفقري، فإن الجسد ككل لن يقدر على النهوض، مؤكدا على أن مصر حجر الزاوية بالقارة، وذلك يشهد له التاريخ وطبيعة شعبها، وأعرب عن سعادته البالغة لعودة مصر وقبولها لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة والذي يعني أيضاً أنه سيكون هناك اتفاق إطاري للمقر بين المنظمة والحكومة المصرية، والذي سيتم مناقشته مع كافة الدول المستضيفة لمكاتب المنظمة على الأسس التي تم تعريفها من قِبل المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن استعداده للبدء في أي وقت فيما يخص التفاصيل الخاصة باستضافة المكتب حيث أننا وافقنا منذ البداية على المبدأ في حد ذاته وعلى استضافة المكتب.

فيما أشار جان بيير ايلونغ مباسي إلى أن تواجد مصر المتزايد في برامج وأنشطة المنظمة يمكن أن يساعد في التعاون من حيث معاهد تعليمية وتدريبية، مشيراً إلى أهمية مركز سقارة للتنمية المحلية وبروتوكولات التعاون والتوأمة بين المدن الأفريقية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي انفتاح مصر على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية، وأشار الوزير إلى أنه جاري حالياً في مصر إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم، وهذا بدوره سيساهم في مزيد من اندماج مصر مع المنظمة.

وجدد الوزير تأكيده على إصرار الرئيس السيسي على التعاون مع باقي الدول الأفريقية، وهذا ما نشهده خلال الفترة الأخيرة بعد الزيارات الرئاسية لعدد من دول القارة ودعوته في منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ إلى اعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي وتوفير برامج تدريبية للشباب الأفريقي في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ورحب جان بيير ايلونغ مباسي بأن يكون لمصر نصيب جيد بأجهزة المنظمة مثل المجلس التنفيذي للمنظمة.

و أوضح اللواء شعراوي، أن رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعا شهريا لمجلس المحافظين لمناقشة التحديات والمشروعات التنموية، وشدد الوزير على أن مصر تسعى إلى تطبيق اللامركزية خلال الفترة القادمة بحيث يكون التدخل المركزي بصورة مبسطة لتقديم المساعدة والدعم.

وتم خلال اللقاء تبادل بعض الأفكار والمقترحات بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة بعد استضافة مصر لمقر المنظمة العام المقبل، وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الأفكار الجيدة، وسيتم عرضها على القيادة السياسية حيث يعمل رئيس الجمهورية حالياً على تجهيز مجموعة من الأفكار لتبنيها لأفريقيا خلال العام القادم بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما أعرب الوزير عن مدى اهتمامه بهذه الأفكار الخاصة بصفة عامة بتنمية أفريقيا وخاصة وأنه في مصر حالياً يعمل الرئيس السيسي على بناء الإنسان المصري .

وأشار اللواء شعراوي أيضاً إلى مركز سقارة للتنمية المحلية التابع للوزارة والسعي حالياً إلى تحويله إلى أكاديمية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.