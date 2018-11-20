شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بجنوب سيناء تنجح في تعيين 325 باحثا عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في تعين 325 شابا، منهم أثنين من ذوي القدرات الخاصة، وذلك بنسبة 88% للذكور و12% من الإناث، فضلا عن توفير 170 فرص عمل بالفنادق والقرى السياحية، وقد بلغ المسجلين الباحثين عن العمل 503 من الشباب، بالإضافة إلى إصدار 1124 شهادة قياس المهارة، و400 ترخيص مزاولة المهنة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أكتوبر 2018 بالتفتيش الدوري الليلي والنهاري على 286 منشأة، لمراقبة ساعات العمل، وتم تحرير 17 محضر رخص، فضلا عن 48 محضرا لمخالفة قانون العمل 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى 33 محضر السلامة والصحة المهنية.

وقال أنه في إطار متابعة طلبات تراخيص العمل للعاملين الأجانب داخل المحافظة والتفتيش على المخالف منهم فقد قامت المديرية بتحرير 25 محضرا لأجانب يعملون بدون ترخيص وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تم الترخيص لـ 41 أجنبيا لأول مرة، وتجديد 17 ترخيصا.

وتابع أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 3600 عامل، فضلا عن 156 تم تسجيلهم خلال فترة التقرير.