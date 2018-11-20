شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء القاهرة» ترفض إعلان «سرقة الأعضاء» وتقدم شكوى لـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت نقابة أطباء القاهرة، شكوى لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلان مسيء للأطباء ضمن حملة «لو بصينا في المراية»، بحسب وصفهم، وطالب الخطاب الذي أرسلته النقابة، بضرورة إلغاء إذاعة الإعلان خاصة أنه يشير إلى مفهوم خاطئ عن عمليات زرع الأعضاء ويسيء للفريق الطبي ويتهمهم أنهم وراء عمليات سرقة الأعضاء مما يُضلل الرأي العام والمواطنين ويفقدهم الثقة في المنظومة الصحية بأكملها.

وقالت النقابة في بيان صحفي، أول أمس، أن نقابة أطباء القاهرة طالعت بمزيد من الاستنكار والدهشة ما تم إذاعته على شاشات الفضائيات من إعلان ضمن حملة (لو بصينا في المراية – هي دي الحكاية)، وأنها ترى أن هذا الاعلان مسيء للأطباء والمنظومة الصحية بأكملها، وينبئ عن جهل مطبق، وسذاجة مفرطة لدى صانعيه، وابتذال لعقلية المشاهد، لأن زراعة الأعضاء يلزمها ترتيبات وتجهيزات طبية معقدة وعديدة، لا يمكن اجراء مثل هذه الجراحات إلا في مراكز متخصصة تقنيا ومجهزة لهذا الغرض.

وأضاف البيان: «الإعلان يؤصل خرافة»سرقة الأعضاء البشرية«، وهذا من شأنه أن يضلل المواطنين والرأي العام، وسيتسبب في فقدان الثقة في الأطباء والمنظومة الصحية بأكملها، ويصنع حالة احتقان بين المواطنين والأطباء، ويمثل تحريضا صارخا ضدهم، وسيؤدي لزيادة الاعتداءات عليهم اثناء تأدية عملهم، وربما يتسبب في هدم مؤسسة تقديم الخدمة الصحية التي تتمثل في 5000 وحدة صحية ومركز طبي، و550 مستشفى عام ومركزي وتخصصي في طول البلاد وعرضها، وبذلك سيؤثر على الأمن القومي للبلاد».

وتابع: «الإعلان لم يراع مشاعر أبناء المهنة السامية، والذين لم يقصروا في عملهم تجاه الوطن وابناءه واستمروا في القيام بواجبهم بكل إخلاص في ظل أقصى الظروف، وطوال الأيام والليالي الحالكة التي مرت بها البلاد خصوصا في سنوات العقد الأخير، وكابدوا مخاطر تعرضهم للعدوى واستشهد منهم الكثير أثناء محاربتهم للميكروبات القاتلة في معركتهم ضد أمراضها».

وحذرت النقابة من أثار هذا الاتجاه الذي يتخلى عن المهنية واحترام المهن الأخرى، وتخشى أن تكون دافعا إضافية لموجات جديدة من هجرة الأطباء الجماعية فرارا من أوضاع مشينة تجعلهم غير قادرين على القيام بدورهم تجاه وطنهم، وتستنكر النقابة لهذا الإعلان المشين لمهنة الطب السامية، إلا أنها لم ولن تتخلى عن واجبها في الارتقاء بمهنة الطب، ومحاسبة كل من يثبت إدانته من أعضائها إذا أساء إلى المهنة وآدابها وأضر بالمرضي، وطالبت نقابة أطباء القاهرة، في نهاية البيان بوقف عرض الإعلان المضلل فورا.