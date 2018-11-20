شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطة مترو الأوبرا اليوم 3 ساعات (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سيتم إغلاق محطة الأوبرا، اليوم الثلاثاء من الساعة 5 م حتى 8 م لمدة ثلاث ساعات فقط، وذلك تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الأربعون وسيتم الإغلاق أيضا الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.

وأصدرت الشركة تعليمات لقائدي القطارات بعدم التوقف بمحطة الأوبرا في المواعيد المحددة ، كما تم التنبيه على المسؤولين عن المحطة بغلق جميع المداخل والمخارج بالمحطة فى هذه الفترة. يأتى ذلك بناء على تعليمات أمنية لتأمين المهرجان السينمائي.