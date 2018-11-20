شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات المرحلة الثانية لمشروع التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فعاليات ورشة العمل التدريبية الثالثة من المرحلة الثانية لمشروع التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة حول حرفة التطريز، والتى استمرت على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بمركز تطوير الصناعات البيئية والتنمية الشاملة التابع لوحدة الصناعات الحرفية بمحافظة مطروح.

وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن الورشة تأتي تنفيذا لأهداف وبرامج منظمة اليونسكو بجمهورية مصر العربية، وتفعيلا لاتفاقية ٢٠٠٥ المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

واضافت أن الورشة استهدفت تعزيز وتشجيع السياسات الوطنية لاتخاذ التدابير المطلوبة لتنمية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية للنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي والتى تأتى ضمن اتفاقية ٢٠٠٥، فضلاً عن دعم الحوار بين الجهات المختلفة والمسئولين الوطنيين من أجل تنمية القدرات الوطنية واستخدامها لوضع سياسات للنهوض بتنوع أشكال التعبير الثقافي، بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات الفتيات بواحة سيوة لتطوير حرفة التطريز والحفاظ على استمرارها بشكل لا يفقدها طابعها السيوى.

شارك في فعاليات الورشة نخبة من الخبراء في مجال الملابس والنسيج والتطريز بالجامعات المصرية.