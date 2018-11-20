شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والرموز الانتخابية.. كشوف المرشحين على دوائر طامية وزفتى والعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، كشوف بأسماء 38 مرشحا تم قبول أوراق ترشحهم فى الانتخابات التكميلية التى ستجرى على المقاعد الخالية بدوائر طامية بالفيوم وزفتى بالغربية والعريش بشمال سيناء.

وحصل ”الخليج 365” على أسماء المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم من قبل لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين وهى:

أسماء المترشحين فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية محافظة الفيوم والذى تضمن 11 مرشحا بينهم 9 مستقلين واثنين عن الأحزاب السياسية وهم:

محمد عبد التواب محمد عبد الجليل وشهرته محمد عبد التواب مرشح عن مستقبل وطن ويحمل رمز القلم

محمد فرغلى شعبان حسن وشهرته محمد فرغلى مرشح مستقل ويحمل رمز الأسد

محمود فخر الدين صبحى محمد وشهرته بسام الصواف مرشح مستقل ويحمل رمز الكف

مجدى هلال عبد العزيز عزوز وشهرته مجدى الشريف مرشح عن الحزب العربى للعدل والمساواة ويحمل حزب السلم

محمد رمضان عبد الستار عبد القادر وشهرته محمد رمضان مرشح مستقل ويحمل رمز الحصان

أسامة محجوب منصور محجوب مرشح مستقل ويحمل رمز السفينة

وائل سيد محمد عثمان وشهرته وائل سيد صاوى مرشح مستقل ويحمل رمز الصقر

إيهاب عبد الواحد محمد عبد العزيز وشهرته العندى مرشح مستقل ويحمل رمز المدفع

جمعة أحمد حافظ باشا وشهرته جمعة حافظ الصياد مرشح مستقل ويحمل رمز ساعة اليد

جمال أحمد احمد عبد الحافظ وشهرته ناصر الصعيدى مرشح مستقل ويحمل رمز السد العالى

رمضان طه هوارى مرسى وشهرته سمنه الهوارى مرشح مستقل ويحمل رمز طائرة هليكوبتر

أسماء المترشحين فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى محافظة الغربية والذى تضمن 14 مرشحا بينهم 13 مستقل وواحد عن الأحزاب السياسية وهم :

أحمد فوده أحمد نصير وشهرته أحمد فوده نصير مرشح حزب مستقبل وطن ورمزه الانتخابى القلم

أبو العلا محمد عبد العزيز حبيب وشهرته أبو العلا حبيب مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الكف

أحمد يحيى عبد السلام يحيى وشهرته أحمد يحيى الجحش مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الأسد

طارق صلاح عبد الرحمن مندور وشهرته طارق صلاح مندور مرشح مستقل ورمزه الانتخابى ساعة اليد

محمد محمد محمود أبورويشد وشهرته محمد فودة مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الحصان

هيثم نبيل عبد المطلب عامر وشهرته هيثم نبيل مرشح مستقل ورمزه الانتخابى السفينة

عبد المعبود على السيد على شعلان وشهرته عبودة شعلان مرشح مستقل ورمزه الانتخابى المنبه

جمال عوض محمد الشهابى وشهرته جمال عوض الشهابى مرشح مستقل ورمزه الانتخابى المروحة

محمد الحسينى محمد أبو الخير مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الصقر

صبرى عبده على جاد وشهرته صبرى جاد مرشح مستقل ورمزه الانتخابى التمساح

محمد طلعت أحمد رمضان صالح وشهرته محمد طلعت المغربى مرشح مستقل ورمزه الانتخابى المدفع

فرج عبد القادر أبو النجا الفقى وشهرته فرج الفقى مرشح مستقل ورمزه الانتخابى طائرة هليكوبتر

طارق مصطفى محمد عبد الرازق وشهرته طارق مصطفى سراج الدين مرشح مستقل ورمزه الانتخابى غصن زيتون

محمد هانئ محمد على أحمد شرف الدين وشهرته هانى شرف الدين مرشح مستقل ورمزه الانتخابى السهم

أسماء المترشحين فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز قسم أول العريش محافظة شمال سيناء والذى تضمن 13 مرشحا بينهم 10 مستقل و3 عن الأحزاب السياسية وهم :

حسن عباس زكى محمود وشهرته حسن الحلوانى مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الأسد

جمال خليل صالح حسين البنديرى وشهرته جمال البنديرى مرشح عن حزب حماة الوطن ورمزه الانتخابى الجرار الزراعى

ممدوح عبد الله إبراهيم حسين أيوب وشهرته ممدوج أيوب مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الكف

أحمد العايق سليمان حسن وشهرته أحمد العايق المطرى مرشح عن حزب مصر المستقبل ورمزه الانتخابى التمساح

أمين الدين جوده أحمد جوده وشهرته أمين جوده مرشح مستقل ورمزه الانتخابى غصن الزيتون

رفعت أحمد عوده عبد الله وشهرته رفعت أحمد عوده المحامى مرشح مستقل ورمزه الانتخابى عنقود العنب

إسماعيل رمزى عباس صالح محمد وشهرته مرشح مستقل ورمزه الانتخابى المنبه

عادل حسن على محسن وشهرته عادل محسن مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الصقر

علاء الدين محمد عايش مسلم عروج وشهرته علاء عايش عروج مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الحصان

فايق العبد حمدان الخليلى وشهرته المهندس فايق الخليلى مرشح عن الحزب العربى للعدل والمساوة ورمزه الانتخابى السلم

محمد السيد سليمان على وشهرته محمد السيد الجغنه مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الهدهد

سامح عطا صبحى محمود مرشح مستقل ورمزه الانتخابى الشمعة

أحمد سعد العبد أيوب وشهرته أحمد سعد أيوب مرشح مستقل ورمزه الانتخابى لؤلؤة