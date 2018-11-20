شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم يشرح كيفية احتساب درجات امتحان طلاب الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم حساب الدرجة الأعلى للطالب فى الصف الأول الثانوى ، قائلا:" إذا حصل الطالب فى الامتحان الأول على 30 من 100 ثم حصل فى الامتحان الثانى على 60 من 100 ، إذا فستكون محصلة الفصل الدراسى الأول فى هذه المادة التى امتحنها الطالب مرتين 60 من 100 ( الدرجة الأعلى وليس متوسط الدرجتين.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، إنه فى الفصل الدراسى الثانى سيؤدى نفس الطالب امتحانين آخرين، ولو افترضنا أنه حصل فى الامتحان الأول على 40 من 100 ، ثم حصل فى الامتحان الثانى على 55 من 100 ، فهذا يعنى أن محصلة الفصل الدراسى الثانى بالنسبة له هى الدرجة الأعلى 55 من 100.

وأشار الوزير إلى أنه بناء على ما سبق ستكون درجة العام كله بالنسبة لهذا الطالب في هذه المادة (60+ 55) مقسومة على 2 لتصبح النتيجة 57.5

وأوضح الوزير أنه إذا حصل الطالب فى الفصل الدراسى الأول على 40 من 100 فى المادة ، سيكون مطالبا بأن يحصل فى الفصل الدراسى الثانى على أكثر من 60 من 100 لضمان النجاح.























































































