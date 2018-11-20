أخبار مصر | عاجل.. غلق محطة مترو الأوبرا 3 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. غلق محطة مترو الأوبرا 3 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، أنه بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات وبالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سيتم إغلاق محطة الأوبرا اليوم الثلاثاء من الساعة 5 م حتى 8 م لمدة ثلاث ساعات فقط.

وذلك تزامنا مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الأربعون وسيتم الإغلاق أيضا يوم الخميس المقبل فى نفس الموعد لإقامة حفل ختام المهرجان.

وأصدرت الشركة تعليمات لقائدى القطارات بعدم التوقف بمحطة الأوبرا فى المواعيد المحددة، كما تم التنبيه على المسئولين عن المحطة بغلق جميع المداخل والمخارج بالمحطة فى هذه الفترة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات أمنية لتأمين المهرجان السينمائي.