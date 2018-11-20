أخبار مصر | الخميس.. احتفالية "التضامن" بمرور 3 أعوام على برنامج تكافل وكرامة

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تعقد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، احتفالية بمرور ثلاثة أعوام من إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"، تحت عنوان "من الحماية.. إلى الإنتاج". وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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