أخبار مصر | مصر تعرض تجربتها في حماية الطيور المهاجرة بمؤتمر التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعرض تجربتها في حماية الطيور المهاجرة بمؤتمر التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أنه تم استعراض برنامج الغلق عند الحاجة بمحطات طاقة الرياح بجبل الزيت، والتي تعد منطقة مرور حرجة على المستوى الدولي للطيور الحوامة المهاجرة، وفق المعايير المعتمدة دوليا باستخدام الرادار لحماية الطيور في رحلة هجرتها.
وأكد أنه يتم تقييم فاعلية البرنامج على مدار العام، من خلال برنامج البحث عن الطيور النافقة والمنهجية المتبعة في ذلك للتأكد من نجاحه فى حماية الطيور.
وأوضح أنه تم عرض نتائج الأبحاث خلال الثلاث سنوات الماضية والتي أظهرت نجاح البرنامج في معالجة آية آثار سلبية علي الطيور من اصطدامها بتوربينات الرياح في أثناء عمل المحطات مع تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء المنتجة، ما يعود بالنفع على قطاعي الطاقة والبيئة معا.
جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.
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