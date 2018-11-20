أخبار مصر | عقد الاجتماع التنسيقي الثاني للمجموعة العربية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقد الاجتماع التنسيقي الثاني للمجموعة العربية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي اجتماعها التنسيقي الثاني بحضور الدكتور البيلي حطب منسق اعمال الفريق والدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والسفيرة شهيرة وهبي رئيس قسم البيئة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أكدت المجموعة العربية على تايدها لمبادرة مصر وأهمية الإستثمار في التنوع البيولوجي ودمجه في القطاعات التنموية مع ضرورة وضع آليات على المستويات الوطنية لتشجيع هذا الإستثمار.

كذلك ضرورة العمل على إقناع القطاع الخاص بالاستثمار في التنوع البيولوجي مع توفير الضمانات والتحفيزات الضرورية لهذا القطاع الهام.

كما تضمن الإجتماع ضرورة تشكيل فريق عربى قادر على جذب التأيد للاولويات العربية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الدول العربية في مؤتمرات الأطراف،وتوحيد الموقف العربي فيها.

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.