أخبار مصر | ميناء سفاجا يشهد تصدير 44 ألف طن فوسفات إلى إندونسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء سفاجا يشهد تصدير 44 ألف طن فوسفات إلى إندونسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين محبة والحرية، بينما تغادره السفينة Becik Tes وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات، متجهة إلى إندونيسيا، والسفينتين بوسيدون إكسبريس ونما إكسبريس. فيما يشهد ميناء نويبع مغادرة ثلاث سفن وهي سينا وأيلة وبريدج.

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