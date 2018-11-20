أخبار مصر | "حياتك تهمنا" مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بخطورة "الاستروكس" و"الفودو" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حياتك تهمنا" مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بخطورة "الاستروكس" و"الفودو" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، برامج توعوية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتوعية بأضرار المواد المخدرة "الفودو" و"الاستروكس" تحت عنوان "حياتك تهمنا " بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات".‏‪ ‬وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم البدء في تنفيذ المبادرة بجامعات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وبورسعيد وأسوان وجنوب الوادى والجامعة المصرية الروسية وحلوان وعين شمس وقنا والأكاديمية العربية وجامعة مصر للتكنولوجيا وبنها والمنصورة وسوهاج وقناة السويس والزقازيق ومعاهد الكلية التكنولوجية ودمياط، حتى الآن.

وأضافت في تصريحات اليوم، أنه من المستهدف تنفيذها في 40 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا خلال الفصل الدراسى الحالى، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدر "الفودو والاستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023"، وتستهدف المبادرة توعية 500 ألف طالب وطالبة.

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وحذر عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من المعتقدات الخاطئة لدى البعض وتناولهم مخدر الاستروكس أو الفودو، لافتًا إلى أن غالبية من يتعاطون هذا المخدر في سن مبكرة ويتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، وأن هذا المخدر يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهزيان والهلوسة والشعور بالبلادة واللامبالاة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، وبعض حالات الإغماء والسكتة القلبية والتشنجات وبعض الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى وتليف الكبد.