أخبار مصر | القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت القوات المسلحة بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه للعام الهجري 1440هـ، الذي كانت سيرته مثالاً يحتذى به في الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات في سبيل الدعوة المشرفة على مر العصور.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور محمد أبو الفتوح أحد كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده والسير على نهجه في الاعتدال والوسطية، من أجل التصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وألقى اللواء عاصم عبدالمحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاحتفال كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هنأ فيها أبنائه من رجال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على قدسيته والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة.

