أخبار مصر | "العقابية لرعاية الأحداث" بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العقابية لرعاية الأحداث" بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي – المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج - بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة صباح أمس الاثنين، احتفالية كبرى لأبناء المؤسسة في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بمقر المؤسسة العقابية بالمرج.

وشارك في الحفل ممثلين من المجلس العربي للطفولة والأمومة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وبدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية للشيخ محمد رشاد إمام جامع الازهر وفقرات من الإنشاد الديني والابتهالات كما قدمت فرقة كورال المؤسسة العقابية عدد من الأغاني الدينية وقد شارك في الحفل فرقة الموسيقى والغناء التابعة لمركز شباب الفسطاط بالأغاني الدينية في مدح النبي الكريم بالإضافة إلى فرقة الساحل للفنون الشعبية التي قدمت استعراضات فنية منها استعراض الصعيدي واستعراض الى رحاب يثرب وفنون التنورة وقدم الطفل أحمد حسن من أبناء مركز شباب الفسطاط إنشاد ديني مولاي بصوته الرائع العذب، ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في ضوء استخدام الفنون كوسائل محفزة لإعادة بناء شخصية الأبناء بالمؤسسة ودعم الوازع الديني في نفوسهم باستعادة السيرة النبوية العطرة واستلهام الأخلاق الكريمة لنبينا الكريم.

وعلى هامش الاحتفالية تم تنظيم معرضًا للأشغال الفنية من انتاج أبناء المؤسسة وهي منتجات تم تدريب الأبناء عليها على أيدي متخصصين بالمؤسسة وذلك في ضوء الدفع بمهارات جديدة داخل الأبناء وتعليمهم الحرف والمهارات الفنية المختلفة بما يمكنهم من بدء حياة مختلفة وأن يتعلموا مهارة جديدة تمهيدًا لإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع، لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.

جدير بالذكر أن عدد الأبناء بالمؤسسة العقابية 240 ابنا بمراحل التعليم المختلفة الإعدادي والثانوي الصناعي والتجاري والعام الأزهري والجامعي حيث تكثف المؤسسة من برامجها الاجتماعية والتنموية لإعادة دمج الابناء في المجتمع وتقديم ابن جديد للمجتمع وعن الرعاية اللاحقة للأبناء اكدت ا فاطمة عبد الباسط المدير الاجتماعي للمؤسسة العقابية بالمرج أنه من خلال مشروع الرعاية اللاحقة الذى تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016 بالتعاون مع مؤسسة آفاق تم تقديم المساندة القانونية لعدد 591 حالة وتقديم المساندة التعليمية إلى 8 حالات لاستكمال تعليمها وتنفيذ 28مشروع من المشروعات الصغيرة منها ما هو خدميأاو تجاري وحرفي كلها تم مساندة الأبناء في تنفيذها لبدء حياة جديدة ومختلفة إلى جانب اهتمام المؤسسة بتنفيذ الزيارات لأسر الأبناء.

وكما تحرص المؤسسة على توفير عدد من فرص العمل للأبناء في ضوء جهودها لدعم الابناء وتمكينهم اقتصاديا كما تم الاهتمام بالجانب البشري من خلال تنفيذ برامج تدريب لتأهيل أخصائي وحدة الرعاية اللاحقة على المفاهيم الخاصة بالوحدة.