أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجمع البحوث الإسلامية الشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الاحتفال الحقيقي بهذه المناسبة الطيبة تتجلى أسمى صوره في التحلي بأخلاق الحبيب، والتماس منهجه في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي إن ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تدعونا إلى الفهم الصحيح لتعاليم هذا الدين الذي جاء ليؤكد على إنسانية الإنسان وعلى احترامه وتكريمه، وأن الإنسان مكرم عند الله دون النظر إلى دينه أو مذهبه أو فكره وهذا يحتاج منا جميعا إلى الشعور بالمسئولية في أقوالنا وأعمالنا.

أضاف الأمين العام أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين من المسلمين وغير المسلمين، فقد تعامل النبي بأعلى مراتب الرحمة مع الإنسان فاحترمه لآدميته، كما تعامل بالرحمة مع الحيوان وقدره لأنه مخلوق يتأثر بما يحيط به، كما أنه أرسى قواعد التعايش السلمي المشترك بين أتباع جميع الأديان، وهو ما يظهر من خلال سيرته العطره ومواقفه مع غير المسلمين.