مصر | حبس عاطل قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، بشارع الجلاء بدائرة القسم، من ضبط المدعو إسلام مصطفى عبد الفتاح عمر سن 31 عاطل ومقيم الهرم جيزة والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 5 سنوات أثناء محاولته تشغيل السيارة رقم ن هـ ل 581 ماركة سوزوكي فان سماوي اللون، وبمناقشته اعترف بالشروع في سرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين أنه يدعى محمد معوض عبد الحكيم الدسوقي سن 49 مندوب مبيعات بمؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير ومقيم 40 شارع أبو السعود ـ دائرة قسم شرطة المطرية.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه واقعة سرقة السيارة رقم ى ص ع 824 ماركة ميتسوبيشي كولت فضي اللون موديل 1998م ملك المدعو محمود عبد السلام عبد العزيز فرج الله سن 29 مهندس بترول ومقيم الهرم جيزة والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 68987 لسنة 2018م جنح الهرم بتاريخ 14112018م.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم جيزة، وأضاف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع كل من: خالد سيلمان فرجله خالد سن 47 عاطل ومقيم محافظة سوهاج والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم 57 لسنة 2008م اول سوهاج " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 94566856 لسنة 2014م الخصوص قليوبية " سرقة " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 1182015م،، وعصام علي أحمد عبد الرحيم سن 41 بقال ومقيم محافظة سوهاج والسابق اتهامه في القضية رقم 2130 لسنة 2010م أسوان " سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام حبس جزئي " تبديد، ضرب " بإجمالي حبس سنتين وشهر ".

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

